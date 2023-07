Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In Ladengeschäft ausgerastet

Schifferstadt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwochmittag in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße. Nachdem eine 63-jährige aus Schifferstadt das Geschäft betreten hatte zerstörte sie zunächst ohne Vorwarnung dort stehende Pflanzen. Darauf angesprochen ging die Täterin dann plötzlich auf die 48-jährige Geschäftsinhaberin zu und schlug und trat in ihre Richtung. Einer der Tritte traf sie dann auch am Knie. Danach flüchtete die 63-jährige Täterin aus dem Geschäft, konnte aber kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Da bei ihr Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik verbracht.

