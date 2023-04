Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallgeschehen in Varel

Varel (ots)

Am Montag befuhr gegen 12.55 Uhr ein 20-Jähriger aus Nordenham die B 437 in Richtung Wesermarsch. Er beabsichtigte in die Neuwangerooger Straße abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 55-Jährigen aus Geestland auf einem Krad. Bei dem Zusammenstoß wurde der 55-Jährige schwer verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt.

