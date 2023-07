Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl auf Parkplatz

Speyer (ots)

Am 13.07.2023 gegen 11.35 Uhr wurde eine 79-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Dudenhofer Straße von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Die Unbekannte forderte die Seniorin auf, ihr etwas aus einer Zeitung vorzulesen. Anschließend bemerkte die 79-Jährige, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 60-70 Jahre alt, graue Haare, trug ein helles verwaschenes Kleid. In der Geldbörse befanden sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag, ein Personalausweis und die EC-Karte. Die Polizei rät -Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. -Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper tragen oder unter den Arm klemmen. -Verwenden Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Handtaschen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen legen, sondern so nah wie möglich am Körper tragen. -Handtaschen im Restaurant, Kaufhaus oder Geschäft (auch bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht über die Stuhllehne hängen oder unbeaufsichtigt lassen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de.

