Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß beim Überholvorgang

Obertrebra (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 08:35 Uhr kam es in Obertrebra, auf Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Als ein 51-jähriger Ford-Fahrer zum Überholvorgang ansetze, bog die vor ihm fahrende 70-jährige Renault-Fahrerin im selben Moment links ab, ohne auf den nachfolgenden Verehr zu achten. Folglich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Am PKW der 70-Jährigen wurde der linke Außenspiegel und am Fahrzeug des 51-Jährigen die rechte Fahrseite beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell