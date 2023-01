LPI-J: Trunkenheitsfahrt

Weimar (ots) - In der Zeit vom 17.01.2023, 16:00 Uhr bis zum 18.01.2023, 11:00 Uhr wurden an insgesamt 6 Objekte im Bereich Caranachstraße / Wilhelm- Külz-Straße diverse Schriftzüge mittels lila Sprühfarbe gesprüht. Die Identität des Künstlers ist derzeit nicht bekannt. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

