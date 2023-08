Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 11./12.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verfolgungsfahrt mit Motorradfahrer

In der Nacht zu Samstag wollten Beamte der Polizei Wiesmoor, gegen 01:10 Uhr, auf der Auricher Landstraße in Großefehn einen Motorradfahrer kontrollieren. Der Motorradfahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aurich davon. Die Beamten nahmen unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der Motorradfahrer fuhr daraufhin über Aurich, Moordorf und Moorhusen in Richtung Berumbur. Auf dieser Strecke waren mehrere Funkstreifenwagen eingesetzt. Während der Verfolgungsfahrt missachtete der Motorradfahrer eine Vielzahl von Verkehrsregeln und erreichte teilweise Geschwindigkeiten im hohen 3-stelligen Bereich. Den Motorradfahrer zwecks einer Kontrolle anzuhalten gelang den Kollegen letztlich nicht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen zu diesem Vorfall, oder gar Geschädigte und Verkehrsteilnehmer, die von dem Motorradfahrer gefährdet wurden, werden hiermit gebeten, sich unter 04941-6060 bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit alkoholisierter Fahrzeugführerin kam es am Samstag, gegen 00:30 Uhr, in Tannenhausen. Die Polizei wurde vom Geschädigten gerufen, da eine 53-jährige Auricherin mit ihrem Pkw rückwärts gegen seinen abgestellten Anhänger fuhr. Die Beamten stellten bei der Unfallverursacherin eine Alkoholisierung von weit über 1 Promille fest. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Auricher Polizei einen 29-jährigen Auricher, da dieser mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen die Egelser Straße in Aurich befuhr. Es stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Daher wird sich der junge Mann nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen.

Sonstiges

Südbrookmerland - Hecke in Brand geraten

Am Freitagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand nach Südbrookmerland, in die Straße Sonneneck, gerufen. Bei Eintreffen war die Hecke bereits durch Anwohner gelöscht. Verursacht wurde das Feuer nach derzeitigem Kenntnisstand, da ein Bewohner unzulässigerweise eine Feuertonne zur Entsorgung von Gartenabfällen, Pappe und Holz betrieben hatte. Zum einen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Betreibens der Feuertonne eingeleitet, wobei mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen ist. Die Ermittlungen zur Brandverursachung dauern noch an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Halbemond, Hage und Großheide - Sachbeschädigung mehrerer Bushaltestellen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter Glasscheiben von mehreren Bushaltestellen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Pewsum - Einbruch in ein Begegnungscafe

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in ein Begegnungscafe ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden, Tel.: 04931/921-0 oder der Polizei Pewsum, Tel.: 04923/80571-0.

Pewsum - versuchter Einbruch in ein Sonnenstudio

Unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln Zutritt zu einem Sonnenstudio zu verschaffen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden, Tel.: 04931/921-0 oder der Polizei Pewsum, Tel.: 04923/80571-0.

Verkehrsgeschehen

Großheide - schwerer Verkehrsunfall auf Radweg

Am Freitagnachmittag ereignete sich am Berumerfehnkanal in Westermoordorf ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 54-Jährige Radfahrerin übersah beim Herausfahren aus ihrem Grundstück einen 70-Jährigen Pedelec-Fahrer, welcher den dortigen Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich hierdurch schwer.

Sonstiges

Dornum - Brand einer Rundballenpresse

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, eine Rundballenpresse während der Arbeit im Bereich der Sielstraße in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Krummhörn - Brand einer Rundballenpresse

Erntereste in einer Rundballenpresse gerieten am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen im Bereich des Grashauser Weges in Brand. Der Fahrzeugführer konnte den Brand eigenständig mit einem Handfeuerlöscher löschen und somit einen größeren Schaden vermeiden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

