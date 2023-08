POL-AUR: Wittmund - Diebstahl eines E-Scooters

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Unfallflucht Bereits am 27.07.2023 kam es in Wittmund zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher stieß in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr gegen einen schwarzen Citroen Campster. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Unfallort war ein Parkplatz in der Straße Am Kurzentrum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der ...

