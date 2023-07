POL-EU: Kontrolleinsatz im Kreis Euskirchen - Pkw-Fahrer fährt bei Kontrolle auf Polizistin zu

Schleiden (ots) - Eine 61-jährige Radfahrerin musste gestern nach einer Kollision mit einem Pkw zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 61-Jährige aus Schleiden war gegen 13:20 Uhr mit ihrem Ehemann auf der B 265 von Gemünd in Richtung Schleiden unterwegs. Aus der Einmündung der L 207 bog zur selben Zeit ein 47-jähriger Schleidener mit seinem Pkw nach rechts in die Gemünder Straße ein. ...

