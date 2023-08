Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Täter nach Raub gefasst

Landkreis Aurich (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Prostituierte in Aurich wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. In der Nacht auf den 27.07.2023 kam es zu einem Raub auf eine Wohnungsprostituierte in der Straße Am Tiergarten. Eine männliche Person betrat dort die Wohnung der Prostituierten, forderte unter Vorhalt einer Waffe Bargeld und flüchtete anschließend. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen konnte nun ein Täter identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Aurich, welcher bereits zahlreich polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde am Donnerstag in Aurich festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Aurich vorgeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Tatbeteiligten dauern an.

