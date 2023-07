Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrradfahrer nach Unfallflucht im Bereich Zoo geflüchtet Fußgängerin leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Freitagabend (30.06.23) ist es gegen 19.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einer Fußgängerin im Bereich der Parkanlage vor dem Zoo gekommen. Die 35-jährige Rheinenserin ging zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Hund spazieren. Währenddessen fuhr ein männlicher Fahrradfahrer an der Fußgängerin vorbei. Hierbei touchierte er mit seinem Arm den Ellenbogen der 35-Jährigen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer in unbekannte Richtung. Der Fahrradfahrer hatte dunkle Haare und einen längeren Bart. Zudem rief er Worte auf Französisch. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine unter folgender Telefonnummer zu melden: 05971/938-4215.

