POL-ST: Korrektur: Emsdetten, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Pkw gesucht Silberfarbener Nissan fährt gegen Baum, Fahrer und Beifahrer flüchten

Lengerich (ots) - An der Ibbenbürener Straße in Wechte ist am Samstagabend (01.07.23) gegen 23.20 Uhr ein Mercedes in Brand geraten. Der Wagen, in dem zwei Personen saßen, fing während der Fahrt von Brochterbeck nach Lengerich, etwa auf Höhe der Hausnummer 49, plötzlich Feuer. Aus dem Motorraum drang schwarzer Rauch. Der 27-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer konnten den Mercedes S 600 unverletzt verlassen. Der Motorraum geriet in Vollbrand, die Feuerwehr ...

