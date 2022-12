Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Unbekannte entwenden Wohnwagen

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Donnerstag gegen 01:38 Uhr Zutritt zu einem Wohnwagenstellplatz in der Heddesheimer Landstraße und entwendete einen Wohnwagen des Herstellers Fendt. Die Täterschaft brach mittels unbekannten Werkzeug erst das Hoftor zum Stellplatz auf und entfernte anschließend die am Wohnwagen angebrachte Parkkralle. Die Tat konnte durch Videoaufzeichnungen festgehalten werden. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Kriminaltechnik wertet derzeit noch Spuren der Tatörtlichkeit aus. Die Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Wohnwagens geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Mannheim-Feudenheim zu melden unter: 0621-799840.

