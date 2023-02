POL-HAM: Einbruch in Asia-Restaurant

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag, 23. Februar, zwischen 6.20 Uhr und 16.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Augustin-Wibbelt-Straße ein. Die Täter hebelten gewaltsam die Wohnungstür in der dritten Etage auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise ...

