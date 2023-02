POL-HAM: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei Hamm sucht einen Dieb, der am Donnerstagabend, 23. Februar, einer 60-jährigen Fahrradfahrerin in der Innenstadt die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen hat. Der Täter nahm die Tasche gegen 22 Uhr auf der Westhofenstraße in unmittelbarer Nähe zur Martin-Luther-Kirche während der Fahrt aus dem Fahrradkorb. Anschließend flüchtete er in Richtung Mercure-Hotel. Nach kurzer Verfolgung ...

