POL-ST: Hörstel, Frontalzusammenstoß auf der Rheiner Straße, eine Schwerverletzte Beide Fahrerinnen eingeklemmt

Am Montagnachmittag (03.07.23) ist es gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt. Eine 21-Jährige aus Salzbergen (Landkreis Emsland) befuhr mit einem schwarzen Peugeot die Rheiner Straße in Richtung Hörstel. In Höhe der Hausnummer 74 geriet eine entgegenkommende 63-jährige Autofahrerin aus Salzbergen mit einem schwarzen Opel aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dadurch wurden beide Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 63-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrtüchtigkeit durch den Konsum von Alkohol und Medikamenten beeinträchtigt gewesen sein könnte, wurden der 63-Jährigen zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzt rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

