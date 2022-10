Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schönau: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Am Freitagabend zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus im Loslauer Weg ein. Dieser gelangte über die Hofeinfahrt sowie durch zwei Gartentore an das Haus und konnte so über ein Fenster hineinsteigen. Das Fenster wurde aufgehebelt. Im Haus wurde lediglich das Schlafzimmer durchsucht und Gegenstände durchwühlt. Entwendet hat der Täter nichts. Über das Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss gelangte der unbekannte Täter aus dem Haus, hierbei beschädigte er Fliegengitter und sämtliche Dekoration. Mit einem Kissenbezug hat der Täter den Bewegungsmelder im Hof deaktiviert, in dem er den Kissenbezug über ihn warf. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächte Wahrnehmungen rund um das Anwesen machten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Tel.: 0621/ 777690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell