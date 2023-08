Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfallflucht/Esens - Verkehrsunfallflucht/Westerholt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

In Wittmund kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 9.45 bis 10.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang gegen einen Daimler-Benz gefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Esens - Verkehrsunfallflucht

In Esens kam es auf einem Parkplatz in der Straße Herdetor zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 8.00 bis 19 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Parkvorgang gegen einen Peugeot gefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Westerholt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 66-jähriger Mann aus Westerholt fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr mit seinem Suzuki auf der Dornumer Straße in Westerholt. Nach einem Zeugenhinweis auf die augenscheinliche Alkoholisierung des Autofahrers führte die Polizei eine Verkehrskontrolle durch und stellte dabei fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

