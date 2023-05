Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Bundespolizei nimmt zwei Beschuldigte fest

Aachen (ots)

Am Mittwoch konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen einen besonders schweren Fall des Diebstahls schnell aufklären.

Ein 29-jähriger Algerier sowie sein 18-jähriger marokkanischer Begleiter wurden am Bahnhof Eschweiler mit einer großen Tasche angetroffen. Beide Personen machten beim Erblicken der Beamten einen nervösen Eindruck. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Grund der Nervosität schnell aufgeklärt werden. In der mitgeführten Tasche befanden sich mehrere hochpreisliche Kleidungsstücke. Diese waren sowohl noch mit Etiketten sowie Sicherungseinrichtungen versehen. Insgesamt hatte die mitgeführte Ware einen Wert von ca. 600,-EUR.

Auf Vorhalt gaben beide an, die Tasche auf dem Weg zum Bahnhof gefunden zu haben. Bei der späteren Recherche konnte eine Ladenbesitzerin beide Beschuldigte zweifelsfrei identifizieren. Bei dem Marokkaner wurde bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, des Weiteren lag gegen Ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in vier Fällen vor. Er wurde nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam in Aachen übergeben.

Für den Algerier wurde aufgrund der Schwere der Tat durch die Staatsanwaltschaft Aachen die Haft angeordnet. Er muss sich am heutigen Tag einem beschleunigten Gerichtsverfahren stellen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell