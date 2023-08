Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 12./13.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Pedelecfahrer alkoholisiert

In Wiesmoor fiel einer Polizeistreife in der Nacht ein in Schlangenlinien fahrender Pedelecfahrer auf, der am Samstagabend gegen 22:30 Uhr die Freilichtbühnenstraße befuhr. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Fahrer aus Uplengen einen Atemalkoholwert von über 2 Promille hatte. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgte eine Blutentnahme.

Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Wohnmobil abgebrannt

Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Sonntag, etwa gegen 00:50 Uhr, zu einem Feuer in Riepe gerufen. Unbekannte hatten ein altes Wohnmobil der Marke Peugeot am Dobbenweg abgestellt, welches nun auf bislang unbekannte Art in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren zügig gelöscht werden, so dass über das Wohnmobil hinaus nur geringer Schaden verursacht wurde. Wer Hinweise zur Brandursache, zum Eigentümer des Wohnmobils bzw. zu Personen, die das Wohnmobil dort abgestellt haben, melden sich bitte unter 04941-6060 bei der Polizei Aurich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Samstagnacht wurde im Bereich Altendeichsweg ein 21-Jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dieser fuhr mit einem nicht zugelassenen Pkw im Straßenverkehr und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Loppersum - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens auf Einsatzfahrt

Am Samstagmittag befuhr ein Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt die Auricher Straße (B210) in 26759 Hinte-Loppersum, in Fahrtrichtung Emden. In Höhe der Einmündung zur Loppersumer Straße standen auf der Geradeausspur einige verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge. Der Rettungswagen fuhr mittig auf der Fahrbahn an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Aus der Loppersumer Straße bog eine 47-Jährige Pkw-Führerin nach links auf die Auricher Straße ein und übersah dabei den Rettungswagen. Die 47-Jährige stieß frontal mit dem Rettungswagen zusammen. Der Rettungswagen geriet aufgrund der Kollision in den an der Auricher Straße angrenzenden Graben und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen des Rettungswagens sowie die Pkw-Führerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Schadenssumme wird derzeit auf 200.000 Euro geschätzt. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die B210 für einige Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Norden - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Am Samstagabend befuhr ein 52-Jähriger Pkw-Fahrer die Schulstraße in Richtung Brummelkamp. An der Einmündung zur Klosterstraße wollte dieser nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten, 47-jährigen Kraftradfahrer. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kraftradfahrer stürzte und verletzte sich hierdurch leicht.

Norderney - Betrunkene Fahrzeugführerin

In der Samstagnacht fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw auf der Richthofenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 0,74 Promille festgestellt. Die Fahrt endete damit für sie.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Rückfahrkamera an Pkw beschädigt

Am Donnerstag, 10.08.2023, wurde in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr in Bensersiel, auf dem Parkplatz am Hafen im Bereich des Fähranlegers, die Rückfahrkamera an einem geparkten Pkw beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen Seat Ibiza in der Farbe schwarz. Zeugen, die Hinweise zum möglichen Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund zu melden, Tel.: 04462-9110.

