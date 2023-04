Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230406.3 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach Raub

Kiel (ots)

Gestern Abend kam es in der Holtenauer Straße (Stadtteil Blücherplatz) in Höhe des Supermarktes "nah&frisch" zu einem gemeinschaftlichen Raub mit anschließender Körperverletzung in der Bremer Straße zum Nachteil von zwei männlichen Jugendlichen. Die vier Täter flüchteten nach der Tat. Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 05.04.23 um 18.40 Uhr seien zwei männliche jugendliche Geschädigte im Bereich des Restaurants "Burger Bank" von einer vierköpfigen männlichen Jugendgruppe angesprochen worden. Die Tätergruppe habe die beiden Geschädigten aufgefordert Waren im nahegelegenen Supermarkt "nah & frisch" in der Holtenauer Straße zu kaufen. Im Anschluss seien die Geschädigten auf einen Hinterhof in der Bremer Straße gedrängt worden. Hier sei einer der Geschädigten von drei der vier Täter umringt und geschlagen worden. Der vierte Täter habe mit dem weiteren Geschädigten vor dem Zugang zum Hinterhof warten müssen. Die Täter seien nach der Tat in Richtung des Blücherplatzes geflüchtet.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Insbesondere wird nach einem Zeugen gesucht, der das Geschehen auf dem Hinterhof beobachtet haben könnte. Die vier Täter seien zwischen 16 und 19 Jahre alt und schlank. Zwei der Täter haben auffallend rot-bräunliche Haare gehabt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431/1603333 entgegen.

Stephanie Saß

