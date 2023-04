Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230406.1 Kiel: Kontrolle der Wasserschutzpolizei am Ostuferhafen führte zur Aufdeckung von zahlreichen Verstößen

Kiel (ots)

Gestern führte das Wasserschutzpolizeirevier Kiel eine Kontrolle des abfließenden und anlaufenden Verkehrs auf dem Gelände des Fährterminals am Ostuferhafen durch. Schwerpunkte waren hierbei die Überprüfung im Umgang mit Gefahrstoffen, die Ladungssicherung im Schwerlastverkehr, Kontrollen in Bezug auf mögliches Diebesgut im Bereich Bootskriminalität sowie die Überprüfung der Fahrer im Zusammenhang mit dem Fahrpersonalrecht und möglichem Alkoholkonsum. Es wurden etwa 60 Fahrzeuge kontrolliert. Bei sechs Gefahrgutkontrollen mussten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, zwei LKW erhielten zudem ein Transportverbot. Mehrere Verstöße konnten aufgrund mangelnder Ladungssicherung, u.a. bei einem Schwertransporter, festgestellt werden. Zudem führten die Nichteinhaltung der Ruhezeiten und schwere technische Mängel an einem PKW zu weiteren Verstößen. Bemerkenswert war, dass es bei den überprüften Sprintern zu drei Anzeigen wegen Überladung kam, wobei einer sogar das zulässige Gesamtgewicht um über 50% überschritten hat.

Stephanie Saß

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell