POL-AUR: Presseinformation zum Schulanfang 2023 des Präventionsteams der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Appell an die Autofahrer zum Schulanfang

Im Jahr 2022 verunglückten auf Deutschlands Straßen 51 Kinder tödlich. Über die Hälfte der Kinder waren Fußgänger oder mit dem Fahrrad unterwegs. Besonders häufig verunglückten sie montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr oder in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr. Also auf dem Weg zur Schule oder auf dem Rückweg. Vor diesem Hintergrund wendet sich die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund besonders an die Pkw-Fahrer.

- Besonders auf Kinder im Straßenverkehr achten. - Denken Sie für die Kinder mit. - Kinder nehmen Dinge anders wahr, als Erwachsene. - Kinder können Geschwindigkeiten nicht richtig einschätzen.

Besondere Vorsicht gilt an Haltestellen des Linienverkehrs bei der Begegnung mit Omnibussen.

- Wenn sich ein Bus mit Warnblinklicht einer Haltestelle nähert, gilt Überholverbot. - Steht ein Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle, darf nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden. Dieses gilt auch für den Gegenverkehr. - Eine Gefährdung der ein-und aussteigenden Fahrgäste muss ausgeschlossen sein. - Wenn nötig muss der Fahrzeugführer anhalten.

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund und der Landkreis Aurich werden Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich von Haltestellen im Rahmen der Schulwegsicherung durchführen.

