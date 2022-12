Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Dach eines Reihenhauses in Hamburg Niendorf, eine Frau kann nur noch tot geborgen werden

Hamburg (ots)

Hamburg Niendorf, Feuer 3 Löschzüge, Nordalbingerweg, 14.12.2022, 07:29 Uhr

Am Mittwochmorgen erhielt die Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 die Meldung, dass in einem Reihenhaus im Nordalbingerweg in Hamburg Niendorf Rauch aus dem Dach komme. Durch die Rettungsleitstelle wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Stellingen zu der angegebenen Adresse alarmiert. Noch auf der Anfahrt der ersten Kräfte wurden aufgrund der Notruflage die Alarmstufe auf "Feuer 2" erhöht und weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Als die ersten Kräfte eintrafen, drang dichter Brandrauch aus dem Dach des Wohnhauses. Sofort wurde mit einem C-Rohr ein Innenangriff in das Dach vorgenommen. Eine weibliche Person, die von dem im Innern des Hauses vorgehenden Trupp aufgefunden worden war, wurde sofort ins Freie gebracht. Hier wurde festgestellt, dass die Frau sichere Todeszeichen aufwies, eine Wiederbelebung nicht mehr möglich war.

Für die Brandbekämpfung wurden 2 C-Rohre im Innenangriff und ein weiteres über eine Drehleiter vorgenommen. Da sich der Brand auf das Nachbargebäude auszubreiten drohte, wurde die Alarmstufe auf "Feuer 3" erhöht. Mithilfe mehrerer Trupps wurde die Brandbekämpfung im Innenangriff vorgenommen. Über insgesamt zwei Drehleitern wurde die Dachhaut für den Rauch- und Wärmeabzug geöffnet. Nach drei Stunden war die Einsatzstelle unter Kontrolle, sodass der Einsatzleiter die Rückmeldung "Abspannen" geben konnte. Die Polizei wird jetzt die Brandursache ermitteln.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 60 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehre und mehrerer Freiwilliger Feuerwehren vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

