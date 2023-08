Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes

Wittmund - Müllsäcke in Brand gesetzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Brandgeschehen

Westerholt - Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Westerholt ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet im Grenzweg ein Wohnhaus mit angrenzender Scheune in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dafür wurde der Brandort beschlagnahmt.

Wittmund - Müllsäcke in Brand gesetzt

In der Nacht zu Dienstag, gegen 03:30 Uhr, wird ein Zeuge auf ein kleineres Feuer an der Fassade eines Hauses in der Osterstraße aufmerksam. Unbekannte entzündeten vermutlich Müllsäcke, die an dem Haus lagen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das Feuer mit eigenen Feuerlöschern löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell