Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf

Aurich

Großefehn

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Leezdorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 12.08.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine noch unbekannte, männliche Person mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl die Straße "Am Sandkasten". In Höhe eines dortigen Lebensmittelgeschäfts kollidierte der Fahrer des elektrischen Krankenfahrstuhls mit einem geparkten Auto der Marke Dacia von einer 55-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Hage. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Ein noch unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marienhafe unter 04934 910590 zu melden.

Aurich - Nach Unfall auf Parkplatz unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ein 63-jähriger Südbrookmerländer beabsichtigte am Montag, den 14.08.2023, gegen 15:00 Uhr, mit seinem Pkw einen Parkplatz an der Straße "Große Mühlenwallstraße" in Richtung "Wallstraße" / ZOB Aurich zu verlassen. Der 63-Jährige musste verkehrsbedingt auf dem Parkplatz anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Autos übersah dies und kollidierte beim Rückwärtsausparken mit dem hinter ihm stehenden Chrysler des Südbrookmerländers. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Großefehn - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 08:45 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit einem Pkw den Parkplatz einer KFZ-Werkstatt in der Leerer Landstraße. Hierbei beschädigte der Unbekannte einen geparkten VW Polo. Der Schaden beträgt eine vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter Telefon 04944 914050 entgegen.

Norden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:35 Uhr, beschädigte ein Unbekannter, vermutlich beim Rangieren mit einem Lkw, einen geparkten Kia in der Königsberger Straße, in Höhe eines dortigen Möbelhauses. Der Kia war zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand, hinter einem Container, geparkt. An dem Kia entstand ein Schaden im hohen, vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

