Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressefortschreibung - Diebstähle aus PKW

Schweich (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet Schweich zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Der Schwerpunkt lag in der Nacht von Sonntag, 02.07.2023 auf Montag, 03.07.2023, in dem Ortsteil Issel. Durch unbekannte Täter wurden insbesondere unverschlossen Fahrzeuge angegangen.

Daher möchten wir nochmals den Hinweis geben, auf das ordnungsgemäße Verschließen Ihrer Fahrzeuge zu achten.

Die Polizei bittet die Anwohner der Stadt Schweich und Issel, die über eine Videoüberwachung ihres Fahrzeuges verfügen, um Sichtung des Zeitraumes 03.07.2023, 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr und gegebenenfalls um Mitteilung, ob es durch Unbefugte zu einem Versuch des Öffnen von Fahrzeugen kam.

Feststellungen und Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0.

