POL-PDTR: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes

Waldrach (ots) - Am 04.07.2023 in den frühen Morgenstunden entdeckten Polizeibeamte einen Unfallschaden in der Hermeskeiler Straße in Waldrach. Der Verkehrsunfall muss sich aufgrund der Spurenlage in der Nacht vom 03.07.2023 auf den 04.07.2023 ereignet haben. Ein Fahrzeugführer hatte die Verkehrsschilder, die auf einer Mittelinsel aufgestellt waren, beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt ...

