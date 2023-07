Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Büdlich (ots)

Am 04.07.2023 gegen 09.30 Uhr kam es auf der K138 im Kurvenbereich zwischen den Ortschaften Büdlich und Büdlicherbrück zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden PKW. Durch den Anstoß wurde der 69-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt. Sowohl an dem Zweirad, als auch an dem PKW entstand Sachschaden. Dieser wird auf circa 12.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren eine Besatzung des Rettungsdienstes und eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Morbach. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Morbach (Tel.:06533/93740 oder per Email: pimorbach@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

