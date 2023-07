Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Mit Flasche zugeschlagen

Am Montag kam es vor dem Bahnhof in Geislingen zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr hielt sich ein 26-Jähriger vor dem Bahnhof auf. Der war alkoholisiert und schlug einem Zwölfjährigen eine leere Flasche auf den Kopf. Eine Gruppe von Jugendlichen eilte dem Kind zu Hilfe. Dabei bekam wohl auch der 26-Jährige eine Flasche auf den Kopf. Im weiteren Verlauf flüchtete dieser in einen Bus. Die Jugendlichen folgten dem Mann. Im Bus kam es zu weiteren Tätlichkeiten seitens der Jugendlichen, ehe der Busfahrer eingreifen und die Türen verschließen konnte. Danach flüchteten die Angreifer. Jugendliche konnten in unmittelbarer Nähe von mehreren Polizeistreifen festgestellt werden. Deren Personalien wurden erhoben. Ob die Jugendlichen an der Tat beteiligt waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, warum es zu dem Angriff auf den Zwölfjährigen gekommen ist. Der Junge rannte davon. Ob dieser verletzt wurde, ist bislang unklar. Der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Nach seiner Erstversorgung wurde der 26-Jährige in Gewahrsam genommen. Mittlerweile befindet sich dieser wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

