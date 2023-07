Ulm (ots) - Ein Zeuge entdeckte die Tat am Montagmorgen. Unbekannte besprühten zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 8 Uhr mit Farbe mehrere Stellen an einer Schule in der Richard-Wagner-Straße. Es wurden an einem Basketballkorb, die Rückwand einer Kletterwand und an der Fassade Buchstaben und Zahlen aufgebracht. ...

