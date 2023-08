Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 16.08.23

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow / Simonswolde - Ortsschilder entwendet

In der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte drei Ortsschilder der Ortschaft Simonswolde. Die Schilder befanden sich im Bereich Falkenhüttenstraße / Moorkampsweg, Ochtelburer Weg und Voerkampen. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, dreistellige Summe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

Aurich - Mountainbike entwendet

An der Esenser Straße, in Höhe der Straße Sandhorster Loog, stellte eine 18-jährige Auricherin am Montag, gegen 18:20 Uhr, ihr Mountainbike gesichert ab. Die 18-Jährige tat dies, da sie Katzenbabys auf der Fahrbahn auffand und diese in ein nahgelegenes Tierheim bringen wollte. Unbekannte entwendeten das Mountainbike der Firma Bulls innerhalb der 30-minütigen Abwesenheit der Auricherin. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Marienhafe - Einbruch in ein Vereinsheim

Im Speckweg brachen unbekannte in der Zeit von Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr, in ein Vereinsheim ein. Innerhalb des Vereinsheims wurde weiteres Mobiliar aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Scheibe eingeschlagen

Auf Norderney wurde am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, eine Fensterscheibe eines Hauses in der Schulzenstraße eingeschlagen. Anschließend rannten drei Männer davon. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Südbrookmerland / Oldeborg - Altreifen entsorgt

In der Straße "An den wilden Äckern" entsorgten Unbekannte in der Zeit vom 02.08.2023, 18:00 Uhr, bis 09.08.2023, 18:00 Uhr, mehrere alte Autoreifen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

