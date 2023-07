Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Mönchhagen

Güstrow/ Sanitz (ots)

Am 31.07.2023, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der B105 bei Mönchhagen ein Verkehrsunfall. Der 55-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes Transporters befuhr die B105 aus Rostock kommend in Richtung Stralsund. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Transporter auf einem vor ihm befindlichen Pkw Mazda auf und schob diesen auf den dritten Beteiligten in seinem Pkw Ford auf. Trotz zunächst anderslautender Informationen konnte an der Unfallstelle erfreulicherweise festgestellt werden, dass kein Beteiligter verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet, jedoch ist aufgrund des Verkehrsaufkommens ein erheblicher Rückstau zu verzeichnen. Letztlich müssen nun zwei unfallbeteiligte Fahrzeuge geborgen werden. Dies wird schätzungsweise noch ca. zwei Stunden in Anspruch nehmen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Nico Findeklee

