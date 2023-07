Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall mit Pannenfahrzeug auf der Autobahn 19 im Kreuz Rostock

BAB19/ Autobahnkreuz Rostock (ots)

Am Vormittag des 25.07.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuz Rostock, von der A19 kommend in Fahrtrichtung Berlin, Abfahrt auf die A20, Fahrtrichtung Lübeck. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich gegen 10:15 Uhr ein Pannenfahrzeug auf der rechten Fahrspur. Ein LKW sowie ein Transporter befuhren zunächst die rechte Fahrspur und wechselten im Anschluss auf den linken Fahrstreifen. Aus nicht geklärter Ursache fuhr der 35-jährige Fahrer des Transporters wieder auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit dem Pannenfahrzeug. Die 85-jährige Fahrzeugführerin des PKW Toyota befand sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug und wurde leichtverletzt. Der 35-jährige deutsche Fahrer des Transporters wurde ebenso leichtverletzt. Am Unfallort landete auch ein Rettungshubschrauber. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kam es für circa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des Kreuz Rostock. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt.

