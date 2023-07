Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen durch Feuer - Täterfestnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 06.07.2023 gegen 20:36 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch mehrere Passanten gemeldet, dass es in der Adolf-Kolping-Straße, in der Merowingerstraße, sowie in der Roßlaufstraße in 67433 Neustadt/W. brennen würde. Hierbei haben teils kleinere Grünflächen, sowie Mülleimer und abgestellte Plastikmüllsäcke in Brand gestanden. Die Brände konnte allesamt durch die hinzugezogene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Waldbereiche konnte ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten durch Beamte der hiesigen Dienststelle letztlich zwei männliche, sowie eine weibliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte eruiert werden, dass die Tatverdächtigen die Grünflächen, sowie die Müllbehälter und den Plastikmüll mittels Feuerzeugen angezündet haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in der hiesigen Dienststelle wurden die Personen entlassen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell