Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Einen drogenbeeinflussten Autofahrer kontrollierten am 06.07.2023, um 13 Uhr, Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Dannstadt-Schauernheim, Lorscher Straße. Der 52-jährige war mit seinem VW zunächst auf der A65 in Fahrtrichtung Neustadt unterwegs. An der Anschlussstelle Dannstadt fuhr er von der Autobahn ab und konnte von den Polizisten schließlich im Ortsteil Schauernheim angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von THC. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

