PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Raub in der Bad Homburger Innenstadt +++ Einbruch in Verkaufswagen in Friedrichsdorf +++ E-Bike-Diebstahl am Schloss in Bad Homburg +++ Unfallflucht in Kronberg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Raub

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße (Fußgängerzone oberhalb Rathaus) Tatzeit: Samstag, 20.05.2023, 01:30 Uhr

Die 23-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt allein in der Innenstadt Bad Homburgs, als sie von zwei unbekannten Täterinnen attackiert wurde. Eine der Täterinnen versuchte die Geschädigte unvermittelt mit der Faust zu schlagen. Die 23-Jährige konnte diesem Schlag laut ihren Angaben noch ausweichen, versuchte sich zu wehren, wurde jedoch von der anderen Täterin zu Boden geschlagen. Hiernach entwendeten die beiden Täterinnen den Geldbeutel, das Handy und Schmuck der Geschädigten. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Bahnhof Bad Homburg. Täterbeschreibung: 1. Täterin: ca. 16 - 17 Jahre alt, blonde, lange Haare 2. Täterin: ca. 16 - 17 Jahre alt, braune, lange Haare, schwarze Jacke (vermutlich Lederjacke)

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Tatort: Friedrichsdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 19.05.2023, 23:00 Uhr und Samstag, 20.05.2023, 11:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter trat in der Nacht von Freitag auf Samstag an einen am Taunus Carré abgestellten Verkaufswagen heran und verschaffte sich Zutritt zum Fahrzeuginneren, indem er die verschlossene Tür zum Innenraum mit Gewalt aufzog. Im Anschluss entwendete der Täter die Kasse mit den Tageseinnahmen. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 in Verbindung zu setzen.

E-Bike-Diebstahl

Tatort: Bad Homburg, Innenhof des Schlosses Tatzeit: zwischen Freitag, 19.05.2023, 20:00 Uhr und Samstag, 20.05.2023, 14:25 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein abgeschlossenes blaues E-Bike der Marke BULLS aus dem Innenhof des Schlosses in Bad Homburg entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Kronberg, Niederhöchstädter Straße Unfallzeit: Freitag, 19.05.2023, 13:41 Uhr

Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Niederhöchstädter Straße in Richtung Steinbach. In Folge von Unachtsamkeit prallte er gegen einen rechtsseitig geparkten Audi. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi auf einen geparkten VW Tiguan geschoben. Der Mercedes musste aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 30 Unfallzeit: zwischen Samstag, 20.05.2023, 18:50 Uhr und Sonntag, 21.05.2023, 00:00 Uhr

Ein in der Wilhelm-Bonn-Straße abgestellter Opel Corsa wurde bei einem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Felge hinten rechts wurde komplett verzogen, der Reifen war platt und der Kotflügel stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter Telefon 06174/92660 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell