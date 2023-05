PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Haushaltshilfe verhindert Trickbetrug +++ Jugendlicher am Skaterpark angegangen und verletzt +++ Fahrraddiebstähle in Bad Homburg & Königstein +++ Mann fährt unter Alkoholeinfluss in Gartenzaun

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Haushaltshilfe verhindert Trickbetrug, Neu-Anspach, 17.05.2023, 15:15 Uhr

(da)Eine Haushaltshilfe verhinderte am Mittwoch, dass ein sogenannter "Schockanruf" eine Rentnerin aus Neu-Anspach um ihr Erspartes brachte. Gegen 15:15 Uhr meldeten sich Betrüger telefonisch bei einer 89-Jährigen. Zunächst war der vermeintliche Enkel am Telefon, dann die Polizei, schließlich die Staatsanwaltschaft. Die jeweiligen Gesprächspartner teilten der Rentnerin mit, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun in Untersuchungshaft befände. Damit ihr Enkel freikommt, solle die Seniorin eine Kaution in Höhe von 125.000EUR zahlen. Die Betrüger setzten die Angerufene derart unter Druck, dass diese anfing, Wertsachen sowie Bargeld im Haus zusammenzusuchen. Dies bemerkte die misstrauische Haushaltshilfe der Dame und schritt ein. Sie beendete das Telefonat und verständigte die "echte" Polizei. Anrufe dieser Art führen doch leider immer wieder zum Erfolg. Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden, egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte gekommen war und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei! Nutzen Sie hierzu die 110 oder die Telefonnummer Ihrer zuständigen Polizeistation.

2. Jugendlicher am Skaterpark angegangen und verletzt, Oberursel-Stierstadt, Bushaltestelle "Stierstadt Bahnhof", 17.05.2023, 21:40 Uhr

(da)Ein Jugendlicher wurden am späten Mittwochabend von zwei Personen angegangen und verletzt. Der 15-Jährige hielt sich gegen 21:40 Uhr am Skaterpark in der Nähe des S-Bahnhofs Stierstadts auf, als er von zwei Unbekannten unvermittelt von seinem Skateboard heruntergetreten wurde und dadurch zu Boden fiel. Die Jugendlichen besprühten den am Boden Liegenden daraufhin mit Pfefferspray und traten auf ihn ein. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Jugendliche begab sich im Nachgang zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Er konnte die Täter wie folgt beschreiben: Einer der beiden war 16-17 Jahre alt und ca. 165cm groß. Er hatte kurze dunkelbraune Haare und ein kleines, rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug, schwarzer Kappe und einer braunen Bauchtasche. Der andere war ca. 185cm groß und ebenfalls im Alter von 16-17 Jahren. Er hatte blonde, lockige Haare, die an den Seiten kurz geschoren waren. Sein Gesicht war schmal mit Akne und er trug eine schwarze Weste mit schwarzer Trainingshose. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter 06172 / 120-0 entgegen.

3. Fahrraddiebstähle in Bad Homburg und Königstein, Königstein, Parkstraße, 16.05.2023, 22:30 Uhr bis 17.05.2023, 07:30 Uhr

Bad Homburg-Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, 21:00 Uhr - 23:00 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Fahrräder von einem Grundstück in Königstein. Im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 07:30 Uhr verschafften sich die Fahrraddiebe Zutritt zum Grundstück in der Parkstraße und stahlen ein Pedelec sowie ein Mountainbike im Gesamtwert von ca. 9.000EUR. Die Fahrräder waren zuvor mit einem Kettenschloss an einem Fallrohr gesichert gewesen. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter 06174 / 9266-0 entgegen.

In Bad Homburg-Ober-Eschbach wurde ein Elektrofahrrad vor einer Gaststätte entwendet. Sein Besitzer hatte es gegen 21:00 Uhr dort in der Ober-Eschbacher Straße abgestellt und mit einem Fahrradschloss angeschlossen. Als er gegen 23:00 Uhr wieder zu seinem Fahrrad im Wert von über 3.000EUR zurückkam, war dieses nicht mehr da. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizeistation Bad Homburg unter 06172 / 120-0 entgegen.

4. Vandalen suchen Friedhof heim,

Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Rodheimer Straße, 16.05.2023, 15:00 Uhr bis 17.05.2023, 08:00 Uhr

(da)Unbekannte Vandalen trieben im Zeitraum vom Dienstag, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 08:00 Uhr auf dem Friedhof von Burgholzhausen ihr Unwesen. Hierbei beschädigten sie eine Regenrinne, verschmutzten das dortige WC und warfen mit Glasflaschen um sich, die daraufhin zersplitterten. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06172 / 120-0 Hinweise entgegen.

5. Mann fährt unter Alkoholeinfluss in Gartenzaun, Kronberg-Oberhöchstadt, Altkönigstraße, 18.05.2023, 19:50 Uhr

Am Donnerstag ereignete sich in Oberhöchstadt ein Verkehrsunfall, bei dem dessen Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein 22-jähriger Autofahrer wollte gegen 19:50 Uhr mit seinem BMW-Mini vom Sportplatz in die Altkönigstraße einbiegen, als er zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger fuhr. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und schlussendlich auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Der Weg auf das Grundstück führte durch einen Gartenzaun, den er zuvor mit seinem Mini durchbrach. Am Fahrzeug des 22-Jährigen, dem Anhänger, dem Gartenzaun sowie Rasengrundstück entstand ein Gesamtschaden von über 8.000EUR. Der PKW musste im Nachgang abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,9 Promille. Es blieb jedoch nicht nur bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Der 22-Jährige war darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Landesstraße 3025, Gemarkung Glashütten, Höhe Parkplatz Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell