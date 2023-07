POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunkener Peugeot-Fahrer festgestellt

Ludwigshafen (ots) - Einen alkoholisierten Autofahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 05.07.2023, um 10.40 Uhr in Ludwigshafen, Maxdorfer Straße, fest. Der 36-Jährige war mit seinem Pkw, Citroen, in Richtung Ruchheim unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Er räumte ein, am Vorabend Alkohol ...

mehr