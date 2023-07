POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit Mercedes ohne Führerschein gefahren

KALLSTADT (ots) - Am 05.07.2023, 21:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Freinsheimer Straße in Kallstadt Höhe der der Straße 'Am Kleisinger'. Der 25-Jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrrad die Straße 'Am Kleisinger' in Richtung der Freinsheimer Straße und missachtet dort die Vorfahrt des kreuzenden und bevorrechtigten 55-Jährigen PKW-Fahrer. Der 25-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß mit ...

