Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

KALLSTADT (ots)

Am 05.07.2023, 21:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Freinsheimer Straße in Kallstadt Höhe der der Straße 'Am Kleisinger'.

Der 25-Jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrrad die Straße 'Am Kleisinger' in Richtung der Freinsheimer Straße und missachtet dort die Vorfahrt des kreuzenden und bevorrechtigten 55-Jährigen PKW-Fahrer. Der 25-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem PKW und verletzte sich hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Da bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, besteht der Verdacht, dass der Radfahrer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Diesbezüglich wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell