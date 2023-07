Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Im Laufe der 27. Kalenderwoche wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In der Bahnhofstraße in Erpolzheim wurden am 04.07.23, zwischen 09:45 Uhr und 11:20 Uhr, drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste gemessene Fahrzeug war bei erlaubten 30 km/h mit 49 km/h unterwegs.

Im Anschluss an diese Kontrolle wurde der Verkehr in der Weinstraße in Herxheim am Berg gemessen. Zwischen 11:40 Uhr und 13:30 Uhr konnten hierbei neun Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden, wobei die schnellste gemessene Geschwindigkeit 57 km/h, bei erlaubten 30 km/h betrug.

Am heutigen Donnerstag wurden in der Freinsheimer Straße in Kallstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr wurden ca. 45 Fahrzeuge gemessen, von denen acht zu schnell unterwegs waren. Der schnellste Pkw wurde mit 49 km/h gemessen, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich 30 km/h beträgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell