POL-PDNR: Betonmischer verliert Ladung auf der K10

Linz, Asbacher Straße (ots) - Am 01.02.2023, im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Asbacher Straße in Linz. Der Geschädigte hatte seinen PKW im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Streifschaden an der vorderen linken Seite fest. Zeugenhinweise auf den Verkehrsunfall nimmt die Polizei Linz entgegen. Rückfragen bitte an: ...

