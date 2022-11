Lorsch (ots) - Ein Wohnhaus in der Kankorstraße geriet zwischen Freitag (11.11.), 15.30 Uhr und der Nacht zum Samstag (12.11.), 1.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei Schmuck und Uhren in die Hände. Die Einbrecher ...

