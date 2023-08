Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Zeugen nach Brand gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Zeugen nach Brand gesucht

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht auf Dienstag, gegen 1.30 Uhr, zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Grenzweg in Westerholt. Aus bisher ungeklärter Ursache brach im Schuppenbereich ein Feuer aus und griff auf den Wohnbereich über. Das Wohngebäude wurde dadurch völlig zerstört. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Grenzweges mögliche Feststellungen, hinsichtlich von Personen oder Fahrzeugen, getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell