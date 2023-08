Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 18./19.08.2023

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Am Freitagabend wurde ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Wallster Weg in Aurich kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Auricher mit über 1,6 Promille unterwegs war. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Ihm wurde außerdem die Weiterfahrt mit seinem Mountainbike untersagt.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-Jähriger mit einem Opel Vivaro auf der Dornumer Straße in Aurich angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Auricher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Einleitung eines Strafverfahrens bekanntgegeben. Da der Beschuldigte äußerst aggressiv und uneinsichtig auf die polizeilichen Maßnahmen reagierte, entschlossen sich die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicherzustellen, um eine Weiterfahrt mit dem Pkw zu verhindern.

Aurich - Fahren unter Drogeneinfluss

Am frühen Freitagabend wurde ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Ford auf der Straße Am Pferdemarkt in Aurich angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Auricher mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag befuhr ein 51-jähriger Mann aus Ihlow mit seinem Pkw VW Golf die Holzlooger Straße in Fahrtrichtung Heuweg. In einer Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw VW Passat einer 67-Jährigen aus Südbrookmerland. Die Frau als auch ihre 11-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem ebenfalls leicht verletzten Unfallverursacher Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Aurich - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es auf der Wallinghausener Straße in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Ein 76-jähriger Auricher befuhr mit seinem VW Touareg die Wallinghausener Straße in Richtung Pfalzdorf. An der Kreuzung zur Pfalzdorfer Straße wollte er in diese nach links abbiegen. Dabei übersah er den Pkw Peugeot einer 26-jährigen aus Aurich, welche ihm auf der Kreisstraße entgegenkam. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte diese eine Kollision nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die 26-Jährige leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Beim Konsum von Drogen erwischt

Am späten Freitagabend meldete der Sicherheitsdienst des Stadtfestes Aurich drei männliche Personen, welche am Schlossplatz Drogen konsumieren würden. Bei der anschließenden Kontrolle durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten bei einem 16-jährigen Auricher und zwei 20-Jährigen aus Ihlow Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Erziehungsberechtigte des 16-Jährigen erhielt Kenntnis über den Vorfall. Die drei Beschuldigten müssen sich nun in Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ein Platzverweis für den Schlossplatz und das Stadtfest wurde ausgesprochen.

Aurich - Drogenfund bei einer Personenkontrolle

Ebenfalls in der Freitagnacht wurden bei einem 18-Jährigen im Rahmen einer Personenkontrolle Drogen und Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Der Auricher hielt sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Rathaus auf dem dortigen Bürgermeister-Hippen-Platz auf. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände und Substanzen und leiteten ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Norder Tor

Am Donnerstag, den 17.08.23, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten Pkw auf dem Parkdeck des Norder Tor. Anschließend entfernt sich dieser unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Telefon 04931/921-0 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unbezahlte Taxifahrt

In der Freitagnacht ließen sich zwei Männer und eine Frau von einem Taxiunternehmen vom ZOB in Aurich in die Heerstraße nach Norden fahren. Am vereinbarten Zielort stiegen diese aus und rannten unvermittelt davon, ohne den Fahrpreis zu entrichten. Dem Taxiunternehmen entstand dadurch ein finanzieller Schaden von über 80,00 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Telefon 04931/921-0 zu melden.

Sonstiges

-Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

Esens - Ruhestörender Lärm

In der Nacht zu Samstag kam es in Esens in der Bensersieler Straße zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr auf einer privaten Feierlichkeit mehrfach zu ruhestörenden Lärm. Trotz mehrfacher Aufforderung den Lärm zu reduzieren, zeigte sich der 22-jährige Verursacher aus Esens uneinsichtig. Das Verhalten des Verursachers hatte zur Folge, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn gefertigt wurde.

