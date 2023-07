Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt

Bad Oeynhausen (ots)

Ärger mit der Polizei hat sich ein Mann aus Bad Oeynhausen nach einer mutmaßlichen Fahrt mit einem Traktor eingehandelt.

So hatte man der Polizei am Freitagabend berichtet, dass der Mann gegen 21.35 Uhr in Eidinghausen einen vermeintlich nicht zugelassenen Traktor im öffentlichen Verkehrsraum gesteuert hatte. Wenig später konnte der Mann von den entsandten Einsatzkräften augenscheinlich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei seiner Befragung leugnete er, zuvor einen Trecker gesteuert zu haben. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass der Mann nicht in Besitz eines Führerscheins ist.

In der Folge wurde der Mann auf die Polizeiwache in die Blücherstraße gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem leiteten die Polizisten wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell