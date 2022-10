Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verfügungseinheit stellt zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße sowie zwei Fahrzeugführende unter mutmaßlichem Betäubungsmitteleinfluss fest

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 26.10.2022, haben Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße sowie auch zwei Fahrzeugführende festgestellt, die vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Eine Person war zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

In der Zeit von ca. 9 bis 13.30 Uhr ahndeten die Beamten an der Straße St. Annen in Stadthagen rund 90 Verstöße. Bei erlaubten 50km/h innerorts lag die erschreckende Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmenden bei 91km/h. Sechs weitere Personen fuhren ebenfalls mindestens 31km/h zu schnell und müssen sich auf ein Fahrverbot einstellen. 38 Fahrzeugführer erhalten ein Bußgeld i.H.v. mindestens 60 Euro, bei den restlichen 45 Personen lag der Verstoß im Verwarngeldbereich.

Im Rahmen der Kontrollen ergaben sich bei zwei Fahrzeugführenden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Eine 21-jährige Nienstädterin und einem 47-jährige Stadthäger wurden daraufhin Blutproben entnommen. Ein 29-jähriger Rintelner konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten jeweils Strafverfahren ein.

Regelmäßige Verkehrskontrollen stellen neben der Präventionsarbeit einen bedeutenden Teil der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit dar. Die Kontrollen entfalten zugleich präventiven Charakter, indem die Polizei Verkehrsteilnehmende direkt über die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten sowie mangelnder Fahrtüchtigkeit aufklärt. Auf diesem Wege soll langfristig die Zahl der Verkehrsunfälle gesenkt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell