Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zwei Beschuldigte zu versuchtem Tabakwarenautomatenaufbruch ermittelt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen hat zwei Beschuldigte zu dem versuchten Tabakautomatenaufbruch ermittelt.

Ein 19-jähriger Nienstädter und ein 17-Jähriger aus Porta Westfalica stehen in dringendem Verdacht, am 12.10.2022 gegen 01.20 Uhr mit einem Hammer versucht zu haben, die Glasscheibe des Tabakwarenautomaten in der Niedernstraße in Stadthagen einzuschlagen.

Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell