Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 18. August 2023, 15.00 Uhr und Donnerstag, 24. August 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Kugelkupplung von einem Anhänger, welcher in der Straße Am Forsthof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Partyschuppen

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. August 2023, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 24. August 2023, 16.00 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person durch ein halb geöffnetes Fenster in einen Schuppen, welcher als Partyraum genutzt wird und entwendete eine Lautsprecherbox der Marke JBL und alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. August 2023, 18.50 Uhr und Mittwoch, 23. August 2023, 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Trekkingrad der Marke Pegasus Solero. Das Fahrrad stand am Bahnhof in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Visbek - Fahrraddiebstahl

In der Zeit Mittwoch, 23. August 2023, zwischen 22.15 Uhr und Donnerstag 24. August 2023, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein blaues Herrenrad der Marke Gudereit, welches gesichert vor einer Seiteneingangstür eines Hauses in der Straße Schüddenkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 08.45 Uhr, stellte ein Anwohner fest, dass sein Pedelec entwendet worden war. Unbekannte hatten sich in der Theodor-Heuss-Straße auf das Grundstück seines dortigen Wohnhauses begeben. Hier entwendeten sie aus der Garage ein gesichert abgestelltes, schwarzes Herren-Pedelec des Herstellers Rabeneick, Modell Futura II. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 14. August 2023, 11.00 Uhr und Donnerstag, 24. August 2023, 11.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Haus in der Langweger Straße ein und entwendeten hochwertiges Geschirr sowie Eichenholz und eine Akkuflex. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruch

Am Mittwoch, 24. August 2023, zwischen 7.00 Uhr und 11.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Wohnung in der Straße Auf dem Horn ein und entwendeten ein Trekkingfahrrad der Marke Performance. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Illegale Entsorgung eines Kühlschranks

Am Donnerstagabend, 24. August 2023, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 46-jähriger Mann aus Großenkneten einen Kühlschrank in einem Waldstück an der Ahlhorner Straße entsorgen und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte die Polizei und stellte den Betroffenen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 24. August 2023, 16.20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw die Goldenstedter Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, 07.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 69 in Vechta, im Bereich der Auffahrt Lohner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters bremste auf der Fahrbahn der Bundesstraße, auf der Höhe des Beschleunigungsstreifens so stark ab, dass die dahinterfahrende 34-jährige Autofahrerin aus Hemsloh ebenfalls stark bremsen musste. Daraufhin fuhr die hinter der 34-jährigen Frau fahrende 43-jährige Autofahrerin aus Hüde hinten auf. Durch den Aufprall wurde die 43-jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Fahrer des weißen Kastenwagens setzte anschließend die Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. August 2023, um 10.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Mannheim auf der Burgallee in Richtung Burgstraße. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr zu dem Zeitpunkt auf der Burgallee in entgegengesetzter Richtung. In Höhe eines Hotels hielt der Autofahrer an, um den Radfahrer passieren zu lassen. Dabei streifte dieser im Vorbeifahren mit seinem Lenker die linke Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle. Der Radfahrer soll ca. 55 Jahre alt sein. Er trug einen neongelben Helm und war mit einem silbernen Herrenrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 24. August 2023, gegen 13. 35 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Pedelecfahrer aus Lohne auf dem kombinierten Rad-/Fußweg in Richtung Meyerfelder Straße. Hier machte der Radfahrer nach bisherigen Erkenntnissen einen Schlenker und es kam zum Unfall mit einem 16-jährigen Fußgänger aus Goldenstedt, der gerade den Rad-/Fußweg querte. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, um 20.15 Uhr, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Diepholz auf der Brägeler Straße aus Richtung Bergweg. Eine 19-jährige Traktorfahrerin aus Lohne fuhr auf dem Pickerweg in Richtung Landwehrstraße. An der Kreuzung Pickerweg / Landwehrstraße kam es zum Zusammenstoß des Traktors mit der vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Autofahrerin. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

