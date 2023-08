Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Verkehrskontrollen in der Fahrradstraße

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 23. August 2023, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Cloppenburg, Verkehrskontrollen in der Kirchhofstraße durch.

Es wurden 145 Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche missbräuchlich die Fahrradstraße genutzt hatten. Eine Person benutzte ihr Mobiltelefon während des Fahrradfahrens. Fünf Erwachsene hatten während der Fahrt in ihrem Kraftfahrzeug keinen Sicherheitsgurt angelegt, zwei Kinder wurden ohne Kindersitz transportiert. Weiterhin wurden zwei Mietwagen/Taxis kontrolliert, in welchen die Fahrzeugführer jeweils unzureichende Führerscheine für die Fahrgastbeförderungen vorlegten.

Neben den genannten Ordnungswidrigkeiten mussten auch Straftaten festgestellt werden. So wurde ein 34-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg kontrolliert, welcher einen gefälschten Führerschein vorlegte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin war bei einem Motorradfahrer die Betriebserlaubnis erloschen. Auch hier wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Von den Anwohnern, Schulen und Radfahrenden wurden die Kontrollen positiv wahrgenommen. Auch in Zukunft werden regelmäßig weitere Kontrollen dieser Art durchgeführt.

Um ein möglichst unfallfreies Miteinander im Straßenverkehr zu erreichen appelliert die Polizei, sich an die Verkehrsregeln zu halten. So kommen alle schnell und vor allem sicher an ihr Ziel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell